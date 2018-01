NVA CV un vakanču portāls – darba devēju un darba meklētāju satikšanās vieta

2017. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datu bāzē bija 12 823 aktuālās brīvās darba vietas. Vakanču skaits palielinās praktiski visās nozarēs, bet vislielākais darbinieku pieprasījums novērojams būvniecībā, apstrādes rūpniecībā, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā. Decembrī desmit darba devēju vispieprasītākās profesijas bija kravas automobiļa vadītājs, betonētājs, pavārs, namdaris, būvnieks, palīgstrādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, programmētājs, apdares darbu strādnieks un ēku celtnieks.





Vakances darba devēji NVA piesaka klātienē, pa e-pastu vai tālruni savā NVA filiālē, vai arī paši elektroniski reģistrē brīvo darba vietu NVA CV un vakanču portālā, kas gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir pieejams NVA interneta vietnē, un tā lietošana ir bez maksas. NVA CV un vakanču portālā darba meklētāji var redzēt ne tikai darba devēju patstāvīgi reģistrētās vakances, bet arī tās brīvās darba vietas, kuras darba devēji ir pieteikuši NVA filiālēs. NVA CV un vakanču portālā netiek publicētas tikai tās vakances, kuras darba devēji vēlējās nevis publiskot, bet gan veikt uz tām pretendentu atlasi ar attiecīgas NVA filiāles palīdzību.

NVA CV un vakanču portālā darba meklētājiem bez reģistrācijas ir iespēja meklēt vakances pēc dažādiem parametriem, piemēram, pēc vēlamās darbības jomas, darba vietas, publicēšanas datuma, darba slodzes vai algas apmēra. Reģistrējoties NVA CV un vakanču portālā, darba meklētājs iegūst iespēju publicēt savu CV un pieteikties darba devēja vakancēm. Sistēma nodrošina arī automatizētu vakanču un darba meklētāju CV datu salāgošanu tiešsaistē, piedāvājot klienta profilam atbilstošāko vakanču atrašanu un darba devējiem vakances prasībām atbilstošāko CV atlasi. Portāls nodrošina darba devēju un darba meklētāju saziņu, nosūtot piemērotu darba piedāvājumu vai pieteikšanos vakancei. NVA CV un vakanču portālam var pieslēgties, izmantojot elektroniskās autentifikācijas līdzekļus.





2017. gada 11 mēnešos NVA CV un vakanču portāla iespējas lietotāji izmatoja 4 831 343 reizes. Visvairāk NVA CV un vakanču portālā darbojās lietotāji Latvijā (4 729 876 sesijas), savukārt 101 467 sesijas bija veikuši lietotāji no ārvalstīm, tostarp 27 168 - no Lielbritānijas, 20 966 - no Vācijas, 5 924 - no Norvēģijas, 5 717 – no Zviedrijas, 4 969 – no Īrijas, 4 675 – no Nīderlandes, 3 697 – no Lietuvas, 3 236 – no Somijas, 3 224 – no Igaunijas.