Pirmais informatīvais laikraksts “Darbs Valgā – Valkā”

INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”, identifikācijas Nr.Est – Lat40 (Promotion of Cross – Border Labour Market Integration and Employment (Valka – Valga mobility) ietvaros izdots pirmais informatīvais laikraksts. No pērnā decembra līdz 2019.gada jūlijam laikrakstu izdos 8 reizes (1 reizi ceturksnī). Vienāda satura un apjoma to veido latviešu – krievu un igauņu – krievu valodās. Kopējā tirāža ir 15000 eksemplāri.



Laikraksta pirmais numurs ŠEIT