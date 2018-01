Latvijas Tirgotāju asociācija: PVN samazinājums nonāk līdz patērētājiem

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) informē, ka lielākā daļa piegādātāju nav palielinājuši cenas augļiem un dāzeņiem 2018.gadā. Savukārt visi tirgotāji vadījušies pēc jaunās PVN likmes – 5%, līdz ar to visiem produktiem, kam noteika samazinātā PVN likme, mazinājusies gala cena (atsevišķu produktu cenas – pielikumā tabulā pdf).

Ir vērojams arī atsevšķu cenu pieaugums, ko piegādātāji skaidro ar sezonālajām cenu svārstībām. Piemēram, vietējiem burkāniem piegādes cena kāpusi par 0,03 eiro kilogramā un kartupeļiem – 0,02 eiro/kg. Jebkurā gadījumā gala cena samazinājusies, jo šis pieaugums ir mazāks par starpību, ko dod jaunā samazinātā PVN likme.

Ir arī atsevišķi piegādātāji, kas samazinājuši cenas. Tā, piemēram, “Getliņi EKO” tomātu piegādes cena samazinājusies par 1 eiro kilogramā, kā rezultātā arī pārdošanā šobrīd cena kritusies par vairāk kā 1 eiro un svārstās no 4,99 eiro/kg patērētāju kooperācijās līdz 5,99 eiro/kg RIMI veikalos.

LTA prezidents Henriks Danusēvičs uzskata, ka šis valdības solis, samazinot PVN, ir ļoti svarīgs patērētājiem, sevišķi tiem, kam iztikas līdzekļi ir mazāki par Eiropas pieņemto iztikas standartu: “Ikdienā redzam, ka cilvēki iegādājas biežāk auglus un dārzeņus, pie tam var atļauties veikalos pievērst lielāku uzmanību to kvalitātei.

Kopumā situācija ir ļoti normāla, mūsuprāt, nav konstatēta neviena ļaunprātība, un samazinātais PVN devis rezultātus. Tas attiecas gan uz šo brīdi, gan ilgtermiņā nodrošinās pircējiem pieeju lētām šīs grupas pārtikas precēm. Mūsuprāt, vajadzētu samazināt PVN arī ēdināšanas pakalpojumiem, jo, piemēram, aizbraucot uz Poliju redzam, ka tur cilvēkiem ir iespējas biežāk apmeklēt gan restorānus, gan kafejnīcas un ēdnīcas ikdienā. Tas izskaidrojams ar 5 vai 8% PVN atkarībā no pagatavošanas veida. Savukārt Latvijā augstais PVN padara sabiedirsko ēdināšanu pieejamu ikdienā tikai šaurai iedzīvotāju grupai un tūristiem.”

LTA viedoklis – Latvijai raksturīgo dārzeņu un augļu pārdošanas apjomi visos veikalu tīklos bijuši līdzīgi. Tas skaidrojams ar to, ka decembrī vairāk iegādājas augļu un dārzeņus, savukārt janvārī kritums ir tradicionāls. Ja skatās pa preču grupām, tad pieaugusi Latvijai raksturīgo dārzeņu pārdošana, bet mazāk pirkti augļi. Tā, piemēram, Maxima veikalos vairak pirkti kartupeļi un sīpoli, no augļiem visvairāk āboli un bumbieri. No ogām pircēji lielākoties izvēlējušies dzērvenes.