Par pilnvērtīgas valsts veselības aprūpes nodrošināšanu katram iedzīvotājam

Partija portālā ManaBalss ir iesniegusi iniciatīvu par pilnvērtīgas veselības aprūpes nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem. PROGRESĪVIE piedāvā veikt grozījumus pieņemtajā Veselības aprūpes finansēšanas likumā, paredzot obligātu un universālu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veselības aprūpes finansējuma pieaugumu līdz 8% no IKP 2022. gadā.

Partija PROGRESĪVIE pieprasa likumā noteikt, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem uz vienlīdzīgiem pamatiem ir pieejami pilni veselības aprūpes pakalpojumi. Lai risinātu samilzušās veselības aprūpes problēmas, partija PROGRESĪVIE rosina noteikt par mērķi līdz 2022. gadam palielināt veselības aprūpes finansējumu līdz 8% no IKP, līdzīgi kā tas tika izdarīts ar finansējumu valsts aizsardzībai.

Ar savu iniciatīvu portālā ManaBalss partija PROGRESĪVIE iebilst pret 2017. gada nogalē pieņemto Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas no 2018. gada 1. aprīļa uzliks par pienākumu vairākām iedzīvotāju grupām sākt maksāt papildu nodevas, lai tās no 2019. gada 1. janvāra nodrošinātu sev pilnvērtīgu valsts veselības aprūpes pieejamību. Partijas PROGRESĪVIE ieskatā šāds regulējums padarīs veselības aprūpes pakalpojumus vēl mazāk pieejamus mazaizsargātajām grupām un ilgtermiņā apdraud sabiedrības veselību kopumā. PROGRESĪVIE turpina darbu pie iespēju izvērtēšanas vērsties Satversmes tiesā uz indivīda tiesību aizskāruma pamata, lai novērstu Veselības aprūpes finansēšanas likuma regulējuma spēkā stāšanos esošajā redakcijā, kas paredz veselības aprūpes pakalpojumu ierobežošanu, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

Partijas PROGRESĪVIE ģenerālsekretārs Roberts Putnis norāda, ka, īstenojot partijas PROGRESĪVIE iniciatīvu, “gan tiktu apturēta nevienlīdzības palielināšana sabiedrībā, gan arī beidzot tiku pārtraukta nepieļaujamā prakse, ka Latvijas cilvēkiem tiek atteikta medicīniskā aprūpe līdzekļu nepieejamības dēļ, kamēr valsts atrod līdzekļus finansēt citas savas funkcijas. Valstij ir jāpilda Satversmē noteiktais sociāli atbildīgas valsts princips. Visās Eiropas attīstītajās valstīs ir atrodama vai nu universālā veselības aprūpes sistēma, kur tiesības uz veselības aprūpi ir katram rezidentam, neatkarīgi no nodokļu no maksas, vai nu obligāta apdrošināšanas sistēma ar faktiski 100% apdrošinātu iedzīvotāju. Nav pieļaujama "dalīšana grozos" vai "nodokļu nomaksas veicināšana", izmantojot tiesības uz veselību.”

Pretēji bieži apgalvotajam, veselības aprūpes finansējuma palielinājums ir iespējams jau vistuvākajā laikā, ieviešot reverso PVN, reālu progresīvo nodokli, nosakot vienlīdzīgu ienākuma nodokli gan darba ņēmējiem, gan ienākumiem no kapitāla, kā arī nopietni un patiesi apkarojot ēnu ekonomiku. Pēc ekonomistu aprēķiniem, šobrīd valsts ienākumiem gadā secen aiziet aptuveni 400 miljonu eiro no neieņemtā PVN (Latvijā tas ir katrs 5. eiro, kamēr Igaunijā tikai katrs 10. eiro). Tāpat papildu ieņēmumi netiek gūti no akcīzes nodokļa, nelegālās nodarbinātības un neefektīvas nodokļu iekasēšanas dēļ. Šobrīd Latvijā iekasētie nodokļi ir 28% no ekonomikas apjoma, lai gan vidējais rādītājs būtu pie 40% līdz pat 50% no IKP. Tāpat būtisku pienesumu valsts ieņēmumiem dotu progresīvā nodokļa iekasēšana no kapitāla ienākumiem.

Veselības aprūpes pakalpojumu nepieejamība ir viens no faktoriem, kas kavē Latvijas attīstību. Uz to regulāri ir norāda virkne starptautisku ekspertu un organizāciju. Ilgtspējīga Latvijas izaugsme, pozitīva demogrāfiskā attīstība un sabiedrības drošība nav iedomājama bez pilnvērtīgas veselības aprūpes. Universāli un pilnvērtīgi veselības aprūpes pakalpojumi ir pamats valsts ilgtermiņa attīstībai. Esošais regulējums, kas dala cilvēkus pēc dažādiem likumīgiem nodokļu režīmiem nav konstitucionāli pamatots un nedrīkst būt par iemeslu atšķirīgai valsts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai.

Kontekstam:

Partija PROGRESĪVIE jau 2017. gada 12. oktobrī kā pirmie cēla trauksmi par to, ka jaunais Veselības aprūpes finansēšanas likums iecementēs nevienlīdzību Latvijā, padziļinot veselības aprūpes pieejamības problēmu. 2017. gada 7. novembrī PROGRESĪVIE rīkoja piketu pret likumprojekta gaitu pie Saeimas ēkas, bet 27. novembrī uzsāka protesta vēstuļu akciju Saeimas deputātiem.

Starplaikā no iepriekš divos lasījumos sniegtā atbalsta minētajam likumam atkāpās partijas “Kustība Par!” četri Saeimas deputāti, nobalsojot pret likumprojektu trešajā lasījumā. Līdzās partijai PROGRESĪVIE arī partija “Kustība Par!”, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Veselības aprūpes speciālistu asociācija, kā arī virkne individuālu ekspertu, kā sabiedrībā labi zināmā medicīnas tiesību juriste Solvita Olsena, aicināja Valsts prezidentu neizsludināt likumu, ievērojot tā negatīvās sekas uz sabiedrības veselību un labklājību. Neskatoties uz šiem protestiem, Valsts prezidents likumu izsludināja 2017. gada pēdējā dienā. Kā argumentu parakstīšanai Valsts prezidents uzsvēra, ka visām mazaizsargātajām grupām tiks saglabāta minimālā veselības aprūpe, lai gan tieši šis apstāklis (vispārējās veselības aprūpes nepieejamība) bija pamatā ekspertu izteiktajai kritikai. Pēc likuma izsludināšanas “Kustība Par!” atteicās no iepriekš ar partiju PROGRESĪVIE panāktās vienošanās par 20 Saeimas deputātu virzītu sūdzību Satversmes tiesā. Tas padarīja šo iniciatīvu neiespējamu, ievērojot apstākli, ka bez četrām koalīcijas (ZZS, Vienotība, NA, Par!) partijām par Veselības aprūpes finansēšanas likumu nobalsoja arī opozīcijā esošā Saskaņa.

Partija PROGRESĪVIE turpina darbu pie iespēju izvērtēšanas vērsties Satversmes tiesā uz indivīda tiesību aizskāruma pamata, lai novērstu Veselības aprūpes finansēšanas likuma regulējuma spēkā stāšanos, kas paredz veselības aprūpes pakalpojumu ierobežošanu, sākot ar 2019. gada 1. janvāri un aicina sabiedrību parakstīties par visiem pieejamu veselības aprūpi.