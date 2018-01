biedriba.latvija1918

Manabalss.lv esot sabiedrības tvaika nolaišanas vārsts demokrātijas tēlošanai. Neviena iniciatīva nav sasniegusi rezultātu, veiksmīgākām ar varu tiek atņemtas pārstāvības tiesības.



Arī man, iniciatīvai ar nedēļas laikā ievāktiem 10000 parakstiem, tas laikam bija rekords LV praksē, tiesības pārstāvēt tika atņemtas. Lai arī iniciatīvas teksts bija nepārdomāts, un šobrīd es to mainītu. Ka nevajag neko likt klāt degvielai, ka tikai jāatjauno Ceļu fondu un visu akcīzi tur. Sabiedrība gadā iemaksā ap pusmiljardu eur degvielas akcīzes. Te katru stūri varētu noasfaltēt, bet tad nebūtu naudas valdības megaprojektiem.

Lai nepieļaut viļņa veidošanos, lai ieliktenis izdarītu visu lai iniciatīva sabiedrībai nebūtu aktuāla, iestrēgtu gaiteņos. Viņa šobaltdien nav likvidēta ar valdības roku, vienkārši iestrēgusi kautkur.

Otro reizi vākt manabalss.lv neļauj, neakceptējot pieprasījumu.



Ja kāds grib patiešām demokrātisko instrumentu jātaisa jaunu, neatkarīgu no Saeimas, maksā ap 5000 eur. Ja kāds prot lētāk, ievērojot pretuzlaušanas drošibu un iespēju parakstīties ar i-bankām - welcome, apspriedīsim iespējas.

Lai Saeimai noraidot vienu, sabiedrība ātri ievāktu parakstus jaunai.

pirms 7 stundām, 2018.01.12 15:45