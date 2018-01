Smiltenē gaidāms starptautisks akordeonu šovs “Trio Balcardions”

23. februārī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē izskanēs unikāls un temperamentīgs koncerts, ko dāvās starptautiska muzikālā apvienība “Trio Balcardions”. Apvienībā muzicē trīs akordeona virtuozi – Radovans Popovs (Serbija), Moriss Balaskā (Kanāda) un Evita Dūra – Andersone (Latvija).

“Trio Balcardions” programmā iekļauti daudz un dažādi mūzikas stili un novirzieni: franču komponistu klasiskie skaņdarbi akordeonam, ugunīgie balkānu tautu ritmi, kā arī franču estrādes dziesmas virtuozās apdarēs, mūsdienu populārās un rokmūzikas skaņdarbi no “Abba”, “Queen”, Maikla Džeksona, “AC/DC”, ”Take That” u.c. grupu un izpildītāju repertuāra.

Akordeonista no Serbijas pilsētas Suboticas Radovana Popova radošajā krātuvē ir gan solo programmas, gan ilgtermiņa sadarbības ar horeogrāfiskajiem ansambļiem, gan arī personīgā orķestra pārvaldīšanas pieredze. Maestro var saukt par ‘’dzimtmuzikantu’’, jo viņš ir dzimis un audzis muzikālā ģimenē, kurā mīlestība pret mūziku rūpīgi tiek pārmantota no paaudzes paaudzē. Viņa repertuārā ir Balkānu tautu (serbu, horvātu, maķedoniešu, ungāru, grieķu, rumāņu, bulgāru) mūzika, kas izpelnījusies publisku atpazīstamību Gorana Bregoviča koncertos un Emira Kusturicas filmās, un tā mijas ar citu Eiropas tautu mūziku. Īpašu vietu viņa ieņem dzimtenes melodijas, kurās var saklausīt maigumu, uguni, temperamentu, jutīgumu, kas aizskar jebkura cilvēka dvēseles stīgas. Šīs mūzikas noslēpums – neparastais ritms. Kas reiz to ir dzirdējis, vairs nevar to aizmirst, tas sagrābj un nelaiž vaļā.

Starptautisku konkursu un festivālu laureāts Moriss Balaskā – latviešu izcelsmes Kanādas pilsonis, kas dažkārt tiek dēvēts par “cilvēku - orķestri” - ir apvienojis tradicionālā akordeona spēli ar zināšanām skaņu režijā, elektronikā un kompjūtermūzikā, radot unikālu elektroniskā akordeona sistēmu. Uzstājies Japānā, Polijā, Vācijā, Dānijā, šveicē, Holandē, Somijā, Kanādā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā un, protams, Latvijā. M. Belaskā moto: akordeons nav tikai šlāgermūzikas piedeva, ar to var radīt arī mūsdienīgu mūziku. Morisa publiskā uzstāšanās ietver arī vokālu, horeogrāfiju un šova elementus.

Vairāku starptautisko konkursu laureāte Evita Dūra - Andersone ar izcilību absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistratūru pie Jurija Rižova un papildinājusi zināšanas Gdaņskas Mūzikas akadēmijā pie pazīstamā komponista un akordeonista Kšištofa Olčaka. Viņa aktīvi piedalās Latvijas kultūras dzīvē, uzstājoties gan kā soliste, gan dažādu ansambļu sastāvā lielākajās Latvijas un kaimiņvalstu koncertzālēs, Latvijas Nacionālajā operā, pilīs, teātros, vēstniecībās u.c. Koncertos E. Dūra - Andersone atskaņo gan akadēmisko, gan populāro mūziku, īpašu atzinību guvusi, atskaņojot franču estrādes dziesmas virtuozās apdarēs un franču komponistu skaņdarbus akordeonam, koncertējusi kopā ar Raimondu Paulu, Mariju Naumovu u.c. pazīstamiem māksliniekiem.