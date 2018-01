FOTO: Ziemellatvija.lv viesojas Mēros

Nav noslēpums, ka ikviens no mums ainavas savā ikdienas dzīves vietā uztver kā pašsaprotamas un ierastas. Gluži cits skatījums ir tad, ja uz vietām un lietām raugās no ciemiņa skatpunkta. Šādus fotomirkļus, kas tapuši Mēros, portāla lietotājiem piedāvā topošā foto dizaina speciāliste no Rīgas Stila un modes tehnikuma - Linda Skrastiņa.