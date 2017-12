Smiltenes novada domes komisija deputātes Aijas Cunskas (VL-TB/LNNK) rīcībā, seminārā izmantojot Krievijas propagandas materiālus, nesaskata pārkāpumus, liecina Smiltenes novada domes informācija.





Komisija kritiski vērtēja Cunskas rīcību, izmantojot videoklipu krievu valodā, taču komisijas locekļu vairākums deputātes rīcībā nesaskatīja neatbilstības Ministru kabineta noteikumiem, jo semināra auditorija nav bijuši skolēni, bet gan skolu darbinieki.





Uz Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes organizēto semināru tika aicināti novada izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, metodisko apvienību vadītāji un skolu interesenti. Nodarbība netika organizēta kā mācību procesa sastāvdaļa un pēc noklausīšanās netika izsniegta apliecība vai sertifikāts. Nodarbībā piedalījās 19 dalībnieki.





Deputāts Kaspars Markss (ZZS) teica, ka Cunskai, viņaprāt, nevajadzētu turpināt vadīt Kultūras, izglītības un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas darbu un ieņemt priekšsēdētāja vietnieces amatu. Domnieks to pamatoja ar to, ka konkrētā videoklipa iekļaušana nav viņam personīgi pieņemama. Deputāts Aigars Dudelis (VL-TB/LNNK) komentēja, ka pašvaldībai daudz nopietnāk ir jāplāno kompetenču celšanas pasākumi, paredzot finansējumu budžetā.





Cunskas demonstrētais video nav bijis pareizi izvēlēts, taču deputātes rīcība bijusi tikai "muļķīga kļūda", secina Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (VL-TB/LNNK).





Pirmajā sēdē uzklausīti semināra dalībnieki, kā arī pašas Cunskas atvainošanās par notikušo.





Lielākā daļa no uzklausītajiem semināra dalībniekiem neuzskatīja seminārā pielietotos materiālus par aizskarošiem, kā arī atzinīgi vērtēja Cunskas iniciatīvu vadīt nodarbību, taču norādīja, ka nopietnāk un kritiskāk ir jāizvērtē saturs.





Kā vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga", Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzdevis pašvaldībai izvērtēt Smiltenes novada domes priekšsēdētājas vietnieces Cunskas rīkotās apmācības skolu direktoriem.





9.novembrī Cunska Smiltenes novadu skolu direktoriem rīkoja semināru "Pašnovērtējums. Laime būt pašam.", kurā deputāte stāstījusi par ajūrvēdu un to, kādu pieredzi viņa gūst braucienos uz Krieviju, kur praktizējot viņas skolotājs. Savu uzstāšanos noslēgusi ar Krievijas popmūziķu mūzikas klipu "Dzīvot", kas ir daļa no Krievijas sabiedriskās televīzijas projekta. To Krievijas mediji izmantojuši, lai popularizētu 9.maija kustību "Nemirstīgo pulks". Tas skolu direktoriem radījis vēl vairāk jautājumu, un mācību iestāžu vadītāji seminārā saskatījuši Krievijas propagandas elementus, informē raidījums.





Šī lekcija ir izraidījusi lielu neapmierinātību, un IKVD iesniegta sūdzība . Tas uzdevis pašvaldībai izvērtēt, vai nav pārkāpts likums.





Cunska sākotnēji raidījumam pauda viedokli, ka iesāktais būtu jāturpina. Tomēr vēlāk informēja, ka turpmāk šādas tikšanās vairs nerīkošot. Viņa joprojām neuzskata, ka būtu rīkojusies nepareizi, bet direktoru iebildumus skaidro ar politisku izrēķināšanos.