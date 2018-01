Grindeks aicina jauniešus piedalīties „Profesiju dienās skolēniem”

No 7. februāra līdz 7. martam AS Grindeks organizēs jau devītās „Profesiju dienas skolēniem”, aicinot 9.-12. klašu skolēnus no visas Latvijas, kuriem ir vēlme saistīt savu nākotni ar ķīmijas vai farmācijas nozari, pavadīt vienu dienu uzņēmumā un iepazīties ar izvēlētā profesijas pārstāvja ikdienu.





Katram dalībniekam būs iespēja pavadīt vienu dienu zāļu ražošanas uzņēmumā Grindeks un iepazīt sev tuvāko ar ķīmiju un farmāciju saistīto profesiju. Projekta dalībnieki uzzinās, ko nozīmē būt par ķīmijas tehniķi analītiķi, ķīmiķi-analītiķi, mikrobiologu, vecāko ražošanas farmaceiti, reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālistu, reaktora operatoru, farmācijas tehnologu un farmaceitiskās produkcijas ražošanas operatoru.





„Profesiju dienas skolēniem” ir lieliskā iespēja jauniem cilvēkiem iepazīties ar farmācijas profesionāļu ikdienu, uzdod jautājumus, ka arī pielietot jau iegūtās skolā zināšanas praksē. Pavadot vienu dienu kopā ar Grindeks darbinieku un pildot ikdienas darba pienākumus, skolēni varēs saprast, vai ķīmijas un farmācijas ceļš ir īstā izvēle ar ko saistīt savu profesionālo dzīvi.





Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Mūsdienu darba devēju izaicinājums ir atrast profesionālus un kvalificētus darbiniekus, pēc kuriem pieprasījums pastāvīgi aug. Ņemot vērā, ka Grindeks ir nepieciešami cilvēki ar specifiskām, dažreiz pat retām farmācijas zināšanām, mēs jūtamies atbildīgi par jauno cilvēku izglītošanu un Latvijas dabaszinātņu studentu rindu kuplināšanu. Atzīšos – man ir patiess prieks, ka ar katru gadu palielinās skolēnu interese piedalīties mūsu rīkotajās „Profesiju dienās skolēniem”, un ceru, ka nākotnē mūsu uzņēmumā būs arvien vairāk jaunu profesionālu talantu.”





„Profesiju dienas skolēniem” 2018. gadā norisināsies no 7. februāra līdz 7. martam. Lai pieteiktos projektam, Latvijas skolu 9.-12. klašu audzēkņiem līdz 2018. gada līdz 22. janvārim jāsūta pieteikums un motivācijas vēstule uz profesiju.dienas@grindeks.lv. Motivācijas vēstulē jāatbild uz jautājumiem – kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt Grindeks un kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija?





Ar pilnu profesiju sarakstu var iepazīties šeit.





Projektā „Profesiju dienās skolēniem” astoņu gadu laikā ir iesaistījušies 370 Latvijas jaunieši, turklāt interese par dalību projektā arvien pieaug – 2017. gadā Grindeks saņēma 180 skolēnu pieteikumus no 42 Latvijas pilsētām un novadiem, no kuriem pēc skolēnu motivācijas novērtēšanas uzaicinājumu piedalīties ieguva 40 jaunieši.