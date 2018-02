Komanda Jautrie pūčulēni no Ērģemes pamatskolas uzvar Limbažos

Otrdien, 30. janvārī Limbažu 3.vidusskolā notika konkursa „Gribu būt mobils” ceturtais pusfināls, pulcinot kopā Vidzemes komandas. Uzvaras laurus plūca komanda “Jautrie pūčulēni” no Ērģemes pamatskolas (355,5 punkti) konsultējošā skolotāja Agija Reiniece, 2.vietu ieguva komanda “Pāle” no Pāles pamatskolas (333,5 punkti), konsultējošā skolotāja Dace Bērziņa, savukārt 3. vietā ierindojās komanda “Ķazis” no Rūjienas vidusskolas (285,5 punkti), konsultējošā skolotāja Ina Plauka.

Visus rezultātus pa posmiem var apskatīties http://ejuz.lv/hpb.

Limbažu 3. vidusskolas skolotāja Kerija Meiluna visu konkursa laiku aktīvi līdzdarbojusies, jo pašai vēl nav autovadītāja apliecības. Skolotāja stāsta, ka ceļu satiksmes noteikumus tā ļoti nopietni mācīties uzsākusi kopā ar skolēniem un, piedaloties konkursā, ar audzēkņiem vienojusies – ja komanda iekļūs finālā, skolotāja dosies mācīties, lai iegūtu automobiļu vadītāja apliecību. Bērni daudzas stundas pavadīja apgūstot zināšanas, tomēr šogad komanda neiekļuva finālā. Kā saka paši skolēni: “Esam 6.klases skolēni un mūsu mērķis - nākošajā gadā komandai jāiekļūst finālā un skolotājai jāiegūst vadītāja apliecība.”

Konkursa „Gribu būt mobils” ceturtajā pusfinālā Valmieras reģionā piedalījās: komandas “Piecas kalošas” un “Absolut velo” no Limbažu 3.vidusskolas, komandas “Zibenīgās” un “Pāle” no Pāles pamatskolas, komandas “Spicie1” un 'Asie pipari” no Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, komandas “Mobilie zinātnieki” un “Ķazis” no Rūjienas vidusskolas, “Jautrie pūčulēni” no Ērģemes pamatskolas un “Griffindor” no Valmieras 2. vidusskolas.

Pusfinālā dalībnieki apliecināja savas zināšanas ceļu satiksmes drošības jautājumos un analizēja CSDD informatīvi izglītojošo kampaņu gājēju drošībai “REDZI – PAREDZI. Mājas uzdevums komandas bija rosinājis janvārī rīkot savās kolās kampaņu “REDZI – PAREDZI!”. Skolēni veidoja savus video un audio klipus vienaudžiem par bīstamām vietām skolu tuvumā. Tā kā skolas neatrodas lielās pilsētās, skolēni savās kampaņas “REDZI – PAREDZI!” aktivitātēs skaidroja satiksmes drošības jautājumus uz lauku ceļiem, uzsvaru liekot uz atstarotāju lietošanas nepieciešamību.

Paldies visiem dalībniekiem un konsultējošajiem skolotājiem un liels paldies Limbažu 3. vidusskolai par jauko uzņemšanu.

Nākamais pusfināls Tukuma reģionam notiks Kandavā: 01.02.2018, plkst. 11.00 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Skolas 10, Kandava.

Fināla sacensībās pirmās vietas ieguvēja komanda saņem galveno balvu – ceļojumu biroja dāvanu karti izglītojošam ceļojumam 1800 EUR vērtībā. Arī fināla otrās un trešās vietas ieguvēju komandas saņems ceļojumu biroja dāvanu karti, bet veiksmīgos konkursa neklātienes kārtas un visus klātienes septiņu pusfinālu dalībniekus gaida stilīgas balvas.