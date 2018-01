Uz konkursu SkillsLatvia 2018 dosies arī Anna Teicāne no Smiltenes tehnikuma

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 pusfinālā pavāra profesijā pirmo vietu izcīnīja Konstantīns Mihejevs no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, savukārt starp jaunajiem viesmīļiem labākais bija šī paša tehnikuma audzēknis Toms Bulis. Konkursu no 25. līdz 26. janvārim organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).





Pirmo sešu vietu ieguvēji pusfināla konkursā katrā profesijā ieguva tiesības piedalīties nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018, kas notiks Rīgā no 24. līdz 27. aprīlim.





Jauno pavāru konkurencē otro vietu ieguva Gatis Lauva no Restorānu servisa skolas, bet trešajā vietā ierindojās Roberts Gaspersons no Valmieras tehnikuma. Tiesības piedalīties nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018 ieguva arī Anna Maļinovska no Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Megija Lavrenoviča no Bulduru Dārzkopības vidusskolas un Ernests Rovans Bolmanis no Jelgavas Amatu vidusskolas.





Otro vietu starp viesmīļiem savukārt izcīnīja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkne Ance Mediņa, bet trešo vietu ieguva Ventspils tehnikuma audzēknis Arvīds Valters. Uz konkursu SkillsLatvia 2018 dosies arī Anda Keibeniece no Valmieras tehnikuma, Jekaterina Kaupuža no Jelgavas Amatu vidusskolas un Anna Teicāne no Smiltenes tehnikuma.

“Jauno censoņu sniegums ar katru gadu kļūst labāks, un tas var mainīt šīs nozares attīstību. Tomēr papildu uzmanība prasmju uzlabošanai būtu jāpievērš vīna pasniegšanai un tādām klasiskām lietām kā galda un servanta klāšana, kā arī viesu apkalpošana,” atzīst viesmīļu konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Cup&Cino tīkla vadītāja Inese Vīcupa.

Jaunajiem pavāriem konkursā bija jāpagatavo 4 porcijas auksto uzkodu, izmantojot Baltijas reņģes, 4 porcijas pamatēdiena no 2 dažādos siltumapstrādes veidos pagatavotas vistas krūtiņas, kā arī deserts, kur izmantots saldais krējums un nezināmais produkts, kas bija šokolāde. Viesmīļiem savukārt bija jādemonstrē profesijas pamatprasmes galda klāšanā un viesu apkalpošanā, piemēram, ēdienu un dzērienu pasniegšanā, vistas porcionēšanā, augļu flambēšanā, kokteiļu un kafijas gatavošanā, demonstrējot augstu viesu apkalpošanas kultūru.

Konkursantus vērtēja komisija, kuras sastāvā darbojās atzīti savas jomas speciālisti, un pavāru konkursam vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs bija šefpavārs Raimonds Zommers (restorāns Entresol), savukārt viesmīļu konkursam – Inese Vīcupa (Cup&Cino tīkls).

Nacionālo profesionālās meistarības pusfināla konkursu VIAA rīkoja, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību, veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm, motivētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus profesionāli pilnveidoties un novērtētu audzēkņu prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā.

Konkurss notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts.