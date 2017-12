Ziemassvētku laiks ir īpašs - tas aptver plašu emociju gammu, ir laiks baudīt mieru un klusu gaismu, laiks ļauties smiekliem un Ziemassvētku krāsām, ir pārsteigumi, ziemas prieki, un gada aplis gandrīz noslēdzies.

Ir īstais brīdis, lai apdomātu padarīto un dāvātu prieku sev un citiem.

Smiltenes vidusskolas skolēniem šī mācību gada 1.semestris bijis piepildīts gan ar dažādiem ārpusstundu pasākumiem un aktivitātēm, gan ar atbildīgu attieksmi pret mācību darbu. Arī šogad par ļoti augstiem sasniegumiem mācību darbā skolēni saņēma īpašas liecības: Zelta liecības, Sudraba liecības un liecības – Atzinības.

Zelta liecības saņēma: Marta Alksne (2.a), Megija Bediķe (2.a), Gustavs Gulbis (2.b), Jēkabs Nulle (2.b), Pēteris Nulle (2.b), Tīna Rieksta (2.b), Una Raiva Bērziņa (2.c), Kristaps Paškovs (2.c), Katrīna Rozīte (2.d), Tīna Haka (2.d), Krista Dance (3.b), Megija Dzene (3.b), Estere Stūre (3.b), Katrīna Anna Putrāle (3.c), Renāte Skujiņa (3.d), Estere Anna Strazdiņa (3.d), Mārtiņš Dombrovskis (3.e), Samanta Kalniņa (3.e), Dāvis Ivanovs (4.a), Gustavs Stāvausis-Bērtiņš (4.a), Kristians Vilkasts (4.a), Meldra Mūrmane (4.b), Paula Šmulāne (4.b), Justīne Būce (4.c), Jasmīna Pakalne (5.d), Marks Sdobnikovs (6.c), Elīza Zeiļuka (6.c), Kristiāna Kļaviņai (7.a), Roberts Bleikšs (7.a), Evelīna Elizabete Freimane (7.a), Eva Evelīna Krūmiņa (7.c), Ralfs Krūmiņš (7.c), Elīza Kauliņa (7.d), Santa Vintere (8.a), Tīna Deina Kukurīte (8.c), Ričards Averāts (8.c), Marta Dūle (9.b), Kaspars Pakulis (10.b), Elīza Kaupe (11.b), Beāte Velpe (11.b), Jana Marta Ivanovska (12.a), Lauma Melece (12.a), Una Bērziņa (12.b).

Sudraba liecības saņēma: Rūdolfs Alksnis (2.a), Adrians Auziņš (2.a), Markuss Auziņš (2.a), Bruno Duks (2.a), Sofija Apsīte (2.b), Valters Kvelde (2.b), Verners Vējiņš (2.b), Lelde Logina (2.c), Emīlija Mālkalne (2.c), Sandijs Āboliņš (2.d), Miks Bisenieks (2.d), Rūdolfs Krūmiņš (2.d), Amanda Paula Segleniece (2.d), Dāvis Zviedris (2.d), Dārta Balode (3.a), Kristiāns Grūbe (3.a), Arno Eglītis (3.b), Roberts Eglītis (3.b), Intars Beļakovs (3.c), Pauls Grabovskis (3.c), Dārta Gudriniece (3.c), Kailija Bediķe (3.d), Emīlija Strauja (3.d), Sanija Strauja (3.d), Alise Zariņa (3.d), Emīlija Žūkure (3.d), Elza Melbārde (3.e), Laura Bonoparte (3.e), Tomass Aldis Stūriška (3.e), Emīlija Anna Kalniņa (4.a), Fēlikss Kurguzs (4.a), Pēteris Poikāns (4.a), Valērija Čuhnova (4.b), Keita Lukstiņa (4.b), Patrīcija Melece (4.b), Sabīne Vasile (4.b), Laine Osma (4.c), Emīls Čukurs (4.d), Evelīna Graudiņa (4.d), Kristers Rozītis (4.d), Armands Šveicārs (4.e), Karīna Fjodorova (5.a), Kārlis Stūrmanis (5.c), Jānis Ošiņš (5.d), Alise Zvejniece (6.a), Laura Āboliņa (6.b), Katrīna Bērziņa (6.b), Marta Kulberga (6.b), Sindija Jirgensone (6.c), Paula Stāvause – Bērtiņa (6.d), Nora Vīvuliņa (7.a), Monta Sorokina (7.c), Laura Ceriņa (7.c), Amanda Igaune (7.c), Evelīna Ance Bormane (7.d), Madara Celma (7.d), Kurts Freimanis (7.d), Endijs Graudiņš (7.d), Daniela Hermanovska (7.d), Marta Jakoviča (7.d), Agnese Jaunmuktāne (7.d), Luīze Moruza (7.d), Marta Sirmā (7.d), Laura Daņiļeviča (8.a), Anna Rubene (8.a), Alise Baumane (8.b), Deniss Jakovļevs (8.b), Ance Nata Pilsnibure (8.b), Elīza Bediķe (8.c), Diāna Ģērmane (8.c), Kārlis Sīmanis (8.c), Keita Šiliņa (8.c), KristapsToms Melbārdis (9.b), Jānis Kubuliņš (9.b), Kristīne Vorohta (9.b), Kristīne Būce (9.c), Estere Elizabete Ponciusa (9.c), Anna Marija Puriņa (9.c), Jānis Sausais (9.c), Ance Marta Zvejniece (9.c), Renāte Ieviņa Kalašinska (10.a), Elīza Krievāne (10.a), Amanda Pērkone (10.a), Monika Ziediņa (10.a), Elīza Āboltiņa (10.b), Arvīds Bāliņš (10.b), Patrīcija Kauškale (10.b), Alise Kazeka (10.b), Niks Lārmanis (10.b), Elvīra Miesniece (10.b), Agita Rīdere (10.b), Airita Rubina (10.b), Evija Sūna (10.b), Rigonda Buša (11.b), Marta Deņisova (11.b), Līga Gavare (11.b), Anžela Halilova (11.b), Grieta Stīpniece (11.b), Elvis Nagla (11.b), Elisa Laganovska (11.b), Paula Kontere (11.b), Ričards Rullis (11.b), Elīza Būda (11.b), Madara Māra Grigore (12.a), Una Kasparinska (12.a), Elizabete Kokarēviča (12.a), Elīna Skopāne (12.a), Elvis Kristiāns Šmulāns (12.a), Evita Kaļva (12.b), Kristīne Ķikute (12.b), Agate Mūrniece (12.b), Alise Piese (12.b), Reinis Putrālis (12.b), Rūdis Rozītis (12.b), Laura Rubene (12.b), Matīss Velps (12.b), Elīna Zirdziņa (12.b).

Liecības – Atzinības - saņēma: Mārcis Āboliņš (4.a), Emīls Goba (4.a), Evija Igaune (4.a), Kristers Purviņš (4.a), Rebeka Zauska (4.a), Markuss Dāvids Muižarājs (4.b), Elza Zariņa (4.b), Alise Beļēviča (4.c), Tomass Rubņikovičs (4.c), Daniels Ziemiņš (4.c), Elīza Siliņa (4.d), Emīls Eglītis (4.d), Patriks Zaļkalns (4.d), Jānis Freimanis (4.d), Matīss Kalējs (4.e), Elizabete Liniņa (4.e), Enija Anna Martinsone (4.e), Viktorija Puisāne (4.e), Jēkabs Kulbergs(5.a), Simona Sarkangalve (5.a), Alise Brikmane (5.c), Pēteris Šics (5.c), Markuss Sirmais (5.c), Niks Nulle (5.d), Gabriela Gulbe (5.d), Samanta Zariņa (5.d), Megija Dimiņa (6.c), Sanija Anuščenko (8.a), Aksels Jānis Egle (8.a), Miks Matīss Liepiņš (8.c), Anna Estere Baranovska (9.b), Dāvis Sīmanis (9.b), Amanda Hirte (9.c), Amanda Luīza Behmane (10.a), Elza Bekmane (10.a), Linda Amanda Bluķe (10.a), Daniela Brikmane (10.b), Jānis Aivis Ceriņš (10.b), Artūrs Hļebņikovs (10.b), Samanta Fiļimonova (11.a), Reina Iesaliņa (11.a), Mārcis Zēbergs (11.a), Roberts Juris Kvelde (11.a), Emīls Vizulis (11.b), Jānis Mežiels (11.b), Emili Donini (11.b), Loreta Drone (12.b).

A/S “Smiltenes Piens” jau ceturto gadu atbalsta Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes konkursa “Balva novada 7.-12. klašu skolēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” rīkošanu. Šogad naudas balvu un pateicību no A/S „Smiltenes Piens” saņēma mūsu skolas skolēni: Robets Bleikšs (7.a), Monta Štorha (7.b), Ralfs Krūmiņš (7.c), Elīza Kauliņa (7.d), Santa Vintere (8.a), Deniss Jakovļevs (8.b), Tīna Deina Kukurīte (8.c), Miks Šics (9.a), Marta Dūle (9.b), Jānis Sausais (9.c), Roberts Kundziņš (9.d), Amanda Pērkone (10.a), Kaspars Pakulis (10.b), Roberts Juris Kvelde (11.a), Beāte Velpe (11.b), Elīza Kaupe (11.b), Jana Marta Ivanovska (12.a), Una Bērziņa (12.b).

Pēc labi padarīta darba Smiltenes vidusskolas skolēni kopā ar vecākiem, vecvecākiem un skolotājiem gaišās noskaņās sagaidīja Ziemassvētku brīnumu.

Jau 19.decembra novakarē Dakteru un Dārza ielas 1.-4. klašu skolēni pulcējās Smiltenes kultūras centrā, lai kopīgi izdzīvotu zaļās svētku eglītes stāstu, kā arī izdziedātu skanīgas Ziemsvētku dziesmas. Uz skatuves dejoja sniegpārslas un satikās dažādi meža iemītnieki. Gaisā valdīja burvība – pat vilks ar zaķi svētkos sadraudzējās. Svētkus atklāja Stāvaušu-Bērtiņu ģimene, aizkustinošā dziesmā pavēstot, ka kopā būšana ir svarīga visiem. Koncertu caurvija 4.klases skolēnu Emīlijas Annas Kalniņas, Lauras Geidānes, Gustava Stāvauša-Bērtiņa un Kristiana Vilkasta izspēlētā izrāde par to, ka ikvienam ir iespēja kļūt labākam, drosmīgākam, draudzīgākam. Ar skanīgām dziesmām, dejām un muzikāliem priekšnesumiem uz skatuves kāpa visi sākumskolas bērni. Koncerta noslēgumā pārsteigumu sagādāja 4.klases zēnu grupa „Skolas rokenrols” ( Kristians Vilkasts, Marks Lakins, Markuss Dāvids Muižarājs un Emīls Goba). Atraktīvie puiši ar Kristiana tēta palīdzību bija sagatavojuši patiesi jestru priekšnesumu. Savukārt 22.decembrī Rīgas ielā mirdzēja mazā balerīna ar saviem draugiem. Kājās āvusi burvju puantes, mazā meitene devās Ziemsvētku ceļojumā, kura laikā tika piepildītas viņas karstākās vēlēšanas. Ceļojuma noslēgumā balerīna atgriezās mājās pie ģimenes, kas pasaulē ir vissvarīgākā vērtība. Sākumskolas skolēnu Ziemsvētku ieskaņas uzvedumos gaisā valdīja burvība un sapņi kļuva par īstenību.

5.-7. klašu skolēni Ziemassvētku pasākumā ceļoja līdzi Gerdai Kaja meklējumos, un, šķiet, visi atrada galveno dzīves vērtību – kopā pavadīta laika neatkārtojamību – gan ikdienā, gan svētkos.

Arī 8.-12. klašu skolēni Ziemassvētku koncertā radīja īpašu noskaņu – līdz ar 2017. gada ziemas iestāšanos jaunieši ļāva ikvienam koncerta apmeklētājam gan ieraudzīt krāsu saspēli, gan sajust to, kas ikdienas steigā nav tik viegli pamanāms. Ziemassvētku dziesma izskan no sirds uz sirdi un rada mieru, prieku, gaišas domas un īstu brīnumu, kas piepeši atvēris pat visklusākās domas.

Paldies visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, kultūras nama darbiniekiem - par palīdzību koncerta tapšanā un Ziemassvētku brīnumu satikšanā!

Priecīgu un gaišu gada baltāko svētku laiku ikvienam!