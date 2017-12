Adventes laika kulminācija ir Ziemassvētki. Taču tad, ja pieņemam, ka šīs četras gada īpašās nedēļas dotas, lai atvērtu sirdi gaismas un mīlestības valodai, tas ir tikai sākums kam daudz lielākam un skaistākam... Smiltenes tehnikuma Ziemassvētku pasākums “Es nāku gaismā spēlēties…” izskanēja kā aicinājums smelties spēku un gudrību gaismā, kurā tumsai neatliek nekas cits kā bēgt. Ne vien Ziemassvētkos, bet – arī pēc tiem… Lai vienmēr varam palīdzēt tad, kad kādam mūsu mīlestība, iejūtība, sapratne un līdzcietība nepieciešama visvairāk.

“Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki,” klātesošos ar dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdiem uzrunāja skolas direktors Andris Miezītis. “Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī! Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir no sākumu sākumiem.” Mēs būsim tik laimīgi, cik sevī atradīsim šo gaismu! Lai tā mums palīdz būt izpalīdzīgiem un noderīgiem savai mazajai, skaistajai un baltajai Latvijai!”

Tradicionāli svētkos suminājām titula “Kursa dvēselīte” ieguvējus. Simbolisko sirds siltuma gaismiņu saņēma: Sandis Rakovs (1.ēdināšanas pakalpojumu kurss), Jana Dina Cābule (1.viesnīcu pakalpojumu kurss), Kristaps Saliņš (1.autotransporta kurss), Kitija Jansone (1.A veterinārmedicīnas kurss), Diāna Zaķe (1.B veterinārmedicīnas kurss), Roberts Strazdiņš (1.A transporta kurss), Ivars Smorodovs (1.B transporta kurss), Elvita Grudule (2.ēdināšanas pakalpojumu kurss), Sintija Jezuna (2.viesnīcu pakalpojumu kurss), Rigonda Andersone (2.veterinārmedicīnas kurss), Zaiga Grendele (2.būvniecības kurss), Viktors Matjuškovs (2.autotransporta kurss), Endijs Ramanis (2.A transporta kurss), Arsēnijs Pņovs (2.B transporta kurss), Andželika Sabīne Briuna (3.ēdināšanas pakalpojumu kurss), Viktorija Kravale (3.viesnīcu pakalpojumu kurss), Rita Rogačova (3.veterinārmedicīnas kurss), Kristiāns Ošiņš (3.būvniecības kurss), Andis Mareks Zirnis (3.autotransports), Harijs Ozols (3.A transporta kurss), Kristiāns Kalniņš (3.B transporta kurss), Alvils Maksimovs (4.A transporta kurss), Ernests Raudulis (4.ēdināšanas pakalpojumu kurss), Larisa Mihailova (4.viesnīcu pakalpojumu kurss), Santa Matačuna (4.veterinārmedicīnas kurss), Pēteris Budevičs (4.autotransporta kurss), Nauris Vāveris (4.B transporta kurss), Santa Brakmane (JG 1.veterinārmedicīnas kurss), Dāvis Auziņš (JG 1.transporta kurss), Maruta Čuhnova (JG 1.grāmatvedības kurss), Zane Jugbārde (JG 1.ēdināšanas pakalpojumu kurss) un Vija Zvejniece (JG 1.a ēdināšanas pakalpojumu kurss).

Paldies tika teikts arī skolas darbiniekiem, kas ar savu godprātīgo darbu palīdzējuši Smiltenes tehnikumam pilnveidoties, augt un būt par vietu, kurā prieks uzturēties pašiem un uzņemt viesus: Mārītei Dragonei, Iritai Teperei, Ilvijai Biržmanei, Irēnai Priedei, Zigurdam Purmalim, Vinetai Roskošai, Baibai Žēbinai, Ingai Strazdiņai, Andai Kalniņai, Guntaram Mednim, Leonam Peļņam, Daigai Grīviņai, Zagai Jokstei, Līgai Ābeltiņai, Ingunai Rudzītei un Īrisai Pocevičai, kā arī skolas grāmatvedības kolektīvam: Genovefai Loginai, Ilzei Atlācei, Jekaterinai Birkenšteinai un Aijai Jurjānei.

Titulu “Gada sportists Smiltenes tehnikumā” ieguva Alvils Maksimovs (4.A transporta kurss), bet titulu “Gada sportiste Smiltenes tehnikumā” – Liena Zazerina (4.ēdināšanas pakalpojumu kurss). Ar ļoti labiem panākumiem tehnikumu dažādās sporta sacensībās pārstāvējuši arī Kitija Švītiņa (2.veterinārmedicīnas kurss), Ģirts Jakimcovs (4.B transporta kurss), Elvita Grudule (2.ēdināšanas pakalpojumu kurss) un Rens Raijens Kreitūzis (2.ēdināšanas pakalpojumu kurss).

Titulu “2017. gada uzlecošā zvaigzne sportā” nopelnīja Emīls Artūrs Sorokins no 1.A transporta kursa.

A/S “Smiltenes piens” naudas balvu un pateicību par sasniegumiem STEM priekšmetos (dabaszinībās un matemātikā), kā arī par aktīvu sabiedrisko līdzdalību skolas un novada kultūras un sporta dzīvē saņēma: Santra Vēberga (3.veterinārmedicīnas kurss), Laura Zamuele (2.veterinārmedicīnas kurss), Līva Balode (2.veterinārmedicīnas kurss), Ernests Aizkalns (2.A transporta kurss), Sintija Jezuna (2.viesnīcu pakalpojumu kurss), Andris Purmalis (3.B transporta kurss), Elvita Grudule (2.ēdināšanas pakalpojumu kurss), Edgars Kvitka (2.ēdināšanas pakalpojumu kurss), Gints Plukšs (3.A transporta kurss) un Anna Teicāne (3.ēdināšanas pakalpojumu kurss).

“Būtiskākais, ko ar šo pasākumu vēlējāmies pateikt skatītājiem, atgādināt viņiem, ka Ziemassvētki ir prieka svētki,” saka pasākuma režisore, skolas ārpus klases darba organizatore Anita Bērziņa. “No Ziemassvētkiem sākas ceļš pretī pavasarim un gaismai, kas vispirms jāatrod katram savā sirdī un tad varam šajā priekā dalīties arī ar citiem. Bet žēlabas lai paliek vecajā gadā!

Skolas kolektīvu sastāvs ir ļoti mainīgs, bet mums šogad atkal ir ļoti, ļoti laimējies! Jaunieši ir sabiedriski aktīvi, vēlas dejot, dziedāt, spēlēt teātri un sportot! Tehnikums dzīvo! Šis gads bijis patiešām skaists un krāsains!”

No sirds priecājamies, ka varējām šos svētkus sagaidīt kopā ar tehnikuma bijušajiem darbiniekiem, kuri sirdī vienmēr ir kopā ar mums!