FOTO: Iesaistot zvaigznes un deputātus, sarūpē svētkus basketbola cienītājiem

Noteikti vajag turpināt! Tā “Ziemeļlatvijai” atzīst visi uzrunātie skatītāji, kuri svētdien, 14. janvārī, bija sanākuši Smiltenes sporta centrā noskatīties, kā basketbolā sacenšas zvaigznes un deputāti.

Tribīnes zālē bija pārpildītas. Gan smiltenieši, gan sporta līdzjutēji no citiem novadiem gribēja redzēt maču starp Vidzemes Basketbola līgas (VBL) Smiltenes komandu un VBL Apvienoto komandu (pieteiktu kā Zvaigžņu spēli), spēli starp Latvijas un Igaunijas deputātiem, un to, kā norisinās trīspunktu metienu un slam dunk (bumbas trieciens grozā no augšas) konkursi.

