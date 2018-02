Šodien notiks hokeja spēle, kurai pieteikts arī Vents Armands Krauklis

Latvijas simtgadei veltītā hokeja draudzības spēlē šodien tiksies Saeimas un mūziķu komandas, aģentūru LETA informēja parlamenta Preses dienestā.





Saeimas un mūziķu draudzības spēle "Muzikāli politiskā supercīņa" notiks Kurbada ledus hallē Rīgā, Lidlauka ielā 37 plkst.18.30. Ieeja pasākumā būs bez maksas un apmeklēt Saeimas un mūziķu draudzības spēli hokejā aicināts ikviens interesents.





Plānots, ka spēli atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK).





Saeimas komandā spēlei pieteikti deputāti Gaidis Bērziņš (VL-TB/LNNK), Valters Dambe (ZZS), Jānis Dombrava (VL-TB/LNNK), Ainars Latkovskis (V), Andris Morozovs (S), Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK), Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) un Viktors Valainis, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V) un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (VL-TB/LNNK), kā arī bijušie Saeimas deputāti - Daugavpils pilsētas domes deputāts Andrejs Elksniņš (S) un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ("Vidzemes partija").





Saeimas komandā spēlēs arī pašvaldību deputāti - Māris Deksnis no Rīgas domes, Aivars Geidāns no Jelgavas novada domes, Aigo Gūtmanis no Ventspils pilsētas domes, Aleksandrs Ratnieks no Daugavpils pilsētas domes, Vladimirs Samohins no Ķeguma novada domes, Modris Liepiņš no Tukuma novada domes un Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.





Savukārt mūziķu komandā spēlei pieteikti Mareks Ameriks, Jānis Apeinis, Kaspars Breidaks, Kaspars Bindemanis, Andris Ērglis, Rihards Goba, Aigars Grāvers, Māris Grigalis, Māris Jēkabsons, Aigars Krēsla, Edgars Kreilis, Kristaps Lubovs, Jānis Lērums, Dāvis Matskins, Gints Pabērzs, Jānis Retenais, Armands Simsons, Arnis Slobožaņins, Varis Vētra, Aija Vītoliņa un Rinalds Zelmenis.





Draudzības spēlei būs trīs periodi - katrs pa 15 minūtēm. Pēc spēles neatkarīgi no rezultāta komandas izpildīs katra pa pieciem pēcspēles metieniem. Savukārt periodu starplaikos spēlētāji savas prasmes un meistarību varēs demonstrēt veiklības un ātruma stafetēs. Dažādās aktivitātēs piedalīties varēs arī komandu līdzjutēji un skatītāji.